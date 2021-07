Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer gestürzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Sturz vom Fahrrad am 07.07.2021 gegen 16:30 Uhr in Gimmeldingen zog sich ein 84-jähriger Mann eine Oberschenkelverletzung zu. Der Radfahrer verlor in einer leichten Rechtskurve in der Straße "Gelbwärts" die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

