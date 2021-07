Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Diebstahl von Seitenspiegeln gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlung sucht die Polizei in Neustadt a. d. W. Zeugen, welche Angaben zu folgendem Sachverhalt machen können: Unbekannte Täter entfernten, im Tatzeitraum vom 06.07.2021 23:00 Uhr bis zum 07.07.2021 15:00 Uhr, beide Seitenspiegel an einem Personenkraftwagen, welcher geparkt in der Sauterstraße stand. Der/die Täter gingen dabei mit einem vermutlich dafür geeigneten Schneidewerkzeug vor, da die Abtrennung professionell erfolgte. Zudem könnten die Fahrzeugteile für den Verkauf im Internet angeboten werden. Es handelt sich bei den Seitenspiegeln um Teile eines grauen Audi 4G / S6 Avant.

