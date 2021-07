Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Polizei kontrolliert nach Bürgerbeschwerden

Grünstadt, Stadtgebiet - 06.07.2021 (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden führte die PI Grünstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am 06.07.2021 verschiedene Verkehrskontrollen durch, u.a. in Asselheim (Tempo / Allgemein) und an der Kläranlage (Durchfahrtverbot). Insgesamt wurden über 40 Fahrzeuge kontrolliert. 28 x mussten die Autofahrer beanstandet werden, u.a. wegen Verstößen gegen Zeichen 250 (Durchfahrtverbot), gegen die Gurtanlegepflicht und wegen Handynutzung am Steuer.

