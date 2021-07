Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlagstock sichergestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am 07.07.2021 gegen 03:30 Uhr in der Innenstadt in Neustadt kontrolliert, da er sich für die Auslage eines Schmuckgeschäftes interessierte. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

