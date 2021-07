Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Mofa zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.07.2021 gegen 09:50 Uhr wurde ein 17-jähriger Fahrer eines Mofas in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit einer Geschwindigkeit von ca. 45km/h unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer lediglich eine Prüfbescheinigung besaß und somit ohne gültige Fahrererlaubnis fuhr. Die Fahrzeugschlüssel wurden an den Erziehungsberechtigten ausgehändigt, die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell