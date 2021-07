Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Brand eines Wäschetrockners

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, 06.07.2021 gegen 14:00 Uhr kam es in der Straße Östlicher Graben in Grünstadt zu einem Einsatz unter Beteiligung der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses geriet ein Wäschetrockner in Brand. Der Brand war schnell durch die Feuerwehr Grünstadt, welche mit 17 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz war, gelöscht. Zwei Anwohner der betreffenden Wohnung wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Eine Gefahr durch den Brand für weitere Anwohner des Hauses bestand nicht. Brandursache dürfte nach jetzigem Ermittlungstand ein technischer Defekt sein. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

