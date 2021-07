Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht

Haßloch (ots)

Nur 45 Minuten stand der weiße BMW X1 am Montagmorgen (5. Juli, 8:45 - 9:30 Uhr) auf dem ALDI Parkplatz in der Moltkestraße, als ein unbekannter Autofahrer die Beifahrertür beschädigte. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, den die Polizei auf 1.000,- Euro schätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

