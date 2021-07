Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW mit Farbe beschmiert

Herxheim am Berg (ots)

Im Zeitraum vom 03.07.2021 Mitternacht bis zum 04.07.2021, ca. 16:00 Uhr, wurde ein in der Weisenheimer Straße in Herxheim/Berg auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellter PKW Opel Corsa an mehreren Stellen mit schwarzer Farbe beschmiert. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet daher unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise zu genanntem Sachverhalt.

