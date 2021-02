Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyer Weg - Brand eines Abfallbehälters auf dem Spielplatz -

Coesfeld (ots)

Am 20.02.2021, gegen 23:00 Uhr, brannte auf dem Spielplatz Lübbesmeyer Weg, in Coesfeld, ein Metallabfallbehälter. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Im Nahbereich konnten durch die Polizei zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

