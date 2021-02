Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße - Einbruch in Wohnhaus -

Coesfeld (ots)

Eine Dülmenerin stellte am Abend des 20.02.2021 fest, dass in ihr Wohnhaus, auf der Billerbecker Straße, eingebrochen wurde. Die Täter gelangten vermutlich am späten Nachmittag durch einschlagen und anschließendes öffnen eines Fensters ins Gebäude. Das Wohnhaus wurde durchsucht, ob es zu einem Diebstahl kam, kann derzeit nicht angegeben werden. Die Polizei Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

