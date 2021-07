Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Diebstahl aus PKW

Grünstadt-Sausenheim, Trifelsstraße - Nacht zum 06.07.2021 (ots)

Die 38-jährige Geschädigte bemerkte am frühen Morgen, dass in der Nacht jemand in ihren PKW eingedrungen war, der vorm Anwesen geparkt war. Der Täter entwendete ein Notebook, einen Ausweis und einen Schlüssel. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 800EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell