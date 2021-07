Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne gültige Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 31-jähriger Fahrer war am 06.07.2021 gegen 20:15 Uhr in der Allensteiner Straße mit seinem Pkw unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Führerschein aus einem nicht europäischen Ausland vorgelegt. Der 31-Jährige ist bereits seit 2019 behördlich in Deutschland gemeldet und hat die Frist zur Umschreibung des Führerscheins (sechs Monate) versäumt, weshalb der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis im Raum steht. Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt.

