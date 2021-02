Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trauriger Rekord

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 14.02.2021 fiel Einsatzkräften der Polizeiinspektion Frankenthal während der Streifenfahrt gegen 19:00 Uhr ein Audi mit auffälliger Fahrweise (Schlangenlinien u.ä.) in der Lambsheimer Straße in Frankenthal auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurden bei dem 55-jährigen Fahrer weitere Ausfallerscheinungen und deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,79 ! Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei einem derart hohen Promillewert ist es mehr als glücklich, dass es zu keinem Unfall kam.

