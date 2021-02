Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die 39-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr am 14.02.2021 gegen 01:00 Uhr die Frankenstraße in Frankenthal. An der Einmündung zur Benderstraße missachtete sie die durch ein STOP-Schild geregelte Vorfahrt einer 39-jährigen Fahrerin eines Nissan Qashqai und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden, welcher auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird.

