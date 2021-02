Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Betäubungsmitteleinfluss mit Auto unterwegs 13.02.2021, 16.45 Uhr

Speyer (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag in der Hilgardstraße, bemerkten die Polizeibeamten beim Fahrer eines PKW typische Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. So reagierten beispielsweise dessen Pupillen nur träge auf Lichteinfall. Ein in der Folge durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten: Er zeigte positiv auf Cannabis und Kokain an. Dem 27-jährigen Mann aus Ludwigshafen wurde eine Blutprobe entnommen und er muss wohl bald eine Zeitlang auf seinen Führerschein verzichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell