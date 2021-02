Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim: Einbruch in Getränkemarkt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (12.02.2021 auf den 13.02.2021) brachen bislang unbekannte Täter in den Alldrink-Getränkemarkt in Bobenheim-Roxheim ein.

Im Innenbereich des Getränkemarktes wurden mehrere Getränkedosen aus den Regalen geworfen und der Kassenbereich nach Bargeld abgesucht.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000EUR.

DNA-Spuren wurden gesichert. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

