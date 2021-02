Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Inbrandsetzen eines Wahlplakats in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am Freitagabend, 12.02.2021, gegen 23:45 Uhr, setzte vermutlich ein einzelner Täter ein Wahlplakat des CDU-Landesverbandes an der L534 zwischen Neuhofen und Waldsee in Brand. Das Plakat war auf drei gestapelte Strohrollen aufgespannt und verbrannte komplett. Die Freiwillige Feuer löschte das Feuer umgehend. Bereits am 05.02.2021 kam es am späten Abend zwischen Hochdorf-Assenheim und Rödersheim-Gronau zum Brand eines Wahlplakates der CDU, was auf Strohrollen aufgespannt war. Hinweise zu dem Täter oder der Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

