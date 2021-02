Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneuter Einbruchsversuch in Gartenlaube

Wiesweiler (ots)

Zum wiederholten Mal meldete der Besitzer eines Grundstückes in Wiesweiler einen versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter betrat unberechtigt im Zeitraum vom 13.02.2021 bis zum 27.02.2021 ein Gartengelände in der Bahnhofstraße. Das an einer Gartenlaube angebrachte Schloss versuchte er offenbar mittels Werkzeug zu öffnen, was jedoch misslang. Eine in einem Verschlag angebrachte Wildkamera hingegen wurde durch den Dieb entwendet. Bereits am 13.02.2021 nahm die zuständige Polizei an der gleichen Örtlichkeit einen Einbruch auf und hofft nun auf Hinweise der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (06382/911-0). |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell