Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: falscher Microsoftmitarbeiter

Kusel (ots)

Am Samstagmorgen ruft erneut ein angeblicher Microsoftmitarbeiter an. In englischer Sprache gab sich ein Mann am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft aus. Der 67-jährige Geschädigte wusste um die Betrugsmasche und erstattete Strafanzeige.

