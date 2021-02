Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl einer Rüttelplatte

Nußbach (ots)

Baumaschinen stellen in immer mehr Fällen attraktive Gegenstände für Diebe dar. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen entwendeten womöglich mehrere Täter von einer Baustelle in der Hauptstraße in Nußbach einen Anhänger samt darauf befindlicher Rüttelplatte. Das abhandengekommene Gerät alleine hat ein Gewicht von ca. 400kg. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0). |pilek

