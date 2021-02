Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierte Unfallverursacherin flüchtet

Falkenstein (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 57-jährige Frau als Verursacherin einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Frau fuhr gegen 15:15 Uhr auf der Kreisstraße 37 in Richtung Falkenstein. Kurz nach dem Fuchshof fuhr sie so weit links, dass die Fahrerin eines entgegenkommenden PKW auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Die Verursacherin fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Geschädigte drehte und fuhr ihr nach. Als beide am Falkensteinerhof anhielten, stellte die Geschädigte bei der Unfallverursacherin starken Alkoholgeruch fest. Diese fuhr kurz darauf einfach davon. Durch die polizeilichen Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort der Flüchtigen ermittelt werden. Bei ihr wurde ein Wert von deutlich über einem Promille festgestellt. Da sie einen sogenannten Nachtrunk geltend machte, also eine Alkoholaufnahme nach dem Verkehrsunfall, wurden ihr zu Nachweiszwecken zwei Blutproben entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

