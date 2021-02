Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei beinahe zeitgleiche Diebstähle

Lauterecken (ots)

Gleich mit zwei Ladendiebstählen hatte es die Polizeiinspektion Lauterecken am Freitagabend zu tun. Im Abstand von nur wenigen Minuten verließen zwei unterschiedliche Damen einen Drogeriemarkt in Lauterecken, ohne jedoch ihre Waren zu bezahlen. Der Schaden belief sich demnach auf beinahe 1.000EUR. In beiden Fällen wurden die Täterinnen gestellt, weshalb die Polizei nun ein Strafverfahren gegen sie einleitete. |pilek

