Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei an der Friedrich-Ebert Straße - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagnachmittag (09.11., 15.00 Uhr) kam es an der Friedrich-Ebert Straße in Höhe der Berliner Straße zu einer Schlägerei unter Jugendlichen. Derzeitigen Erkenntnissen nach schlugen dabei Jugendliche aus einer Gruppe auf einen 16-jährigen Gütersloher ein. Ursprünglich war man in Streit geraten, da ein bislang unbekannter Täter dem 16-Jährigen eine Markenmütze entwendet hat. Der 16-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Die ebenfalls ca. 16 Jahre alten Jugendlichen flüchteten, als sich ein Zeuge näherte. Einer der jungen Männer soll eine dunkle Daunenjacke getragen habe, welche im oberen Bereich rot war. Weitere Angaben zu der Gruppe, bzw. der Anzahl der Jugendlichen können nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Wer hat die Gruppe an der Friedrich-Ebert Straße in Höhe der Berliner Straße beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell