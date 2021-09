Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddieb von aufmerksamen Zeugen ertappt

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (01.09.2021) gegen 14.15 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen in der Theaterstraße einen Mann bei dem Versuch, ein dort abgestelltes und angeschlossenes E- Bike zu entwenden. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei. Die Beamten konnten wenig später einen Verdächtigen, auf den die Beschreibung zutraf, in Tatortnähe stellen. Der 49- Tatverdächtige hatte Aufbruchswerkzeug bei sich und gab zu, an dem Schloss des hochwertigen Fahrrades manipuliert zu haben. Da das Schloss jedoch seinen Versuchen standhielt, habe er von seinem Vorhaben es zu stehlen, abgelassen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den Aachener wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Hinweis:

Die Nutzung guter Schlösser - das Fahrrad sollte verschlossen und angeschlossen sein - erschwert potenziellen Dieben die "Arbeit" enorm. Diebstähle können so vereitelt werden; im besten Fall wird ein Täter aufgrund des Schlosses schon im Voraus von Ihrem Zweirad "die Finger lassen"! (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell