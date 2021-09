Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall an der Bushaltestelle "Kaisersruh"

Würselen (ots)

Heute Morgen (01.09.2021) gegen 10.10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Aachener Straße in Höhe der Bushaltestelle "Kaisersruh". Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die Aachener Straße in Richtung Würselen und überholte ein Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über seinen Transporter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einer an der Bushaltestelle wartenden Frau und ihrem Kind. Trotz direkt eingeleiteter Erste Hilfe Maßnahmen verstarb das Kind noch an der Unfallstelle; die Mutter erlag wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Ersthelfer und Zeugen werden zur Zeit seelsorgerisch und durch den Opferschutz der Polizei betreut.

Die Unfallaufnahme vor Ort dauert an. Die Aachener Straße ist zur Zeit zwischen der Krefelder Straße (BAB/ Aachen- Zentrum) und der Klosterstraße in Würselen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell