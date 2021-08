Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Pkw fährt Fußgängerin an und flüchtet

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitag (27.08.2021) gegen 9 Uhr überquerte eine 27- jährige Frau an der Einmündung zur Von-Coels-Straße die Nirmer Straße bei grünlichtzeigender Ampel. Gleichzeitig bog ein silberfarbener Opel Corsa von der Von-Coels-Straße in die Nirmer Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Pkw. Nach der Kollision habe, nach Angaben der 27- Jährigen, der Pkw kurz angehalten und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Die 27- jährige Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann Mitte zwanzig handeln. Er trug ein schwarz graues T-Shirt und eine Baseball Kappe.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 42101 zu melden. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell