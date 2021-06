Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall - Pkw bleibt auf der Seite liegen, Fahrer alkoholisiert

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:35 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße ein Unfall, bei dem ein Fahrzeug auf der Seite liegen blieb. Bei Eintreffen der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst bereits vor Ort. Der 40-jährige Fahrer des Wagens hatte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei ihm wahr. Er musste die Polizisten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht klar. Außer dem Fahrzeug ist noch eine Straßenlaterne und eine Fensterscheibe eines angrenzenden Spielcasinos beschädigt worden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

