Polizei Dortmund

POL-DO: Auto prallt in Lünen gegen Baum - ein Mann schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0428

Ein Autofahrer ist gestern (21.4.) in Lünen-Horstmar gegen einen Baum geprallt und hatte sich dabei schwer verletzt.

Gegen 14 Uhr war ein 51-jähriger Lüner im Auto auf der Kurler Straße in nordwestliche Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und stieß dort mit einem Baum zusammen.

Ein Rettungswagen fuhr den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden - es war nicht weiter fahrbereit. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Gestern Mittag kam es an dieser Stelle zu Verkehrsstörungen.

