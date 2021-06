Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacher flüchten

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, 18.06.21, zw. 07.45 - 12.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Jägerstraße und streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Schaden von ca. 1000.- EUR.

Am Samstag, 19.06.21, zw. 07.30 - 11.10 Uhr wurde ein in der Straße Am Bäckersgarten am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Auch hier streifte der bislang unbekannte Fahrzeugführer den geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 700.- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 zu melden.

