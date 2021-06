Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 12.06.2021 - 19.06.2021 kam es in der Radolfstraße in Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort hat ein unbekannter Fahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen schwarzen Peugeot an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

