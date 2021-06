Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht vom 18.06.2021 auf den 19.06.2021 wurde in der Beethovenstraße Bobenheim-Roxheim auf unbekannte Weise ein Fahrzeug geöffnet und aus diesem ein Werkzeugkoffer entwendet. Außerdem löste der Dieb die Handbremse, sodass das Fahrzeug in den Straßenverkehr rollte. Weiteres ist hierbei nicht passiert. Der Schaden wird auf etwa 100EUR geschätzt.

