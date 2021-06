Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Frankenthal (ots)

Am 18.06.2021, im Zeitraum von 17:45 Uhr - 18:30 Uhr, kam es in der Fohlenstraße in Frankenthal zu mehreren Sachbeschädigungen. Dort hatte ein unbekannter Täter mit schwarzer Farbe eine Hauswand und mehrere Fahrzeuge besprüht. Es wurde immer wieder der Schriftzug "D78" aufgesprüht. Bezüglich des Schriftzuges liegen keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf den Täter gibt es aktuell noch nicht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

