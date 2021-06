Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flüchtender Dieb

Frankenthal (ots)

Am 19.06.2021, gegen 02:00 Uhr, waren zwei Gäste einer Kneipe im Innenstadtbereich Frankenthals in Streit geraten. Einer der beiden Streithähne entwendete den Rucksack des Kontrahenten und rannte in Richtung Franz-Nissl-Straße davon. Dort konnte ein Teil des Diebesguts aufgefunden werden. Der Täter wurde als ca. 26 Jahre alt und 160cm groß beschrieben.

