Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Von einer Baustelle An der Molkerei wurden zwischen Samstag- und Dienstagvormittag ein sechs Meter langes Kabel und aus einem Baucontainer ein Standrohr gestohlen. Außerdem haben die unbekannten Täter einen Verteiler aufgebrochen.

Gladbeck:

Auf der Friedrich-Ebert-Straße haben offenbar drei Jugendliche das Geldfach einer Personenwaage aufgebrochen und geleert. Ein Zeuge hatte am Montag, gegen 20.20 Uhr, drei Verdächtige vor einer Apotheke beobachtet und die Polizei gerufen. Der Zeuge konnte erkennen, dass die jugendlichen Täter dunkel gekleidet waren und in Richtung Nordpark geflüchtet sind. Einer der Täter soll einen Gipsfuß gehabt und auf einem Fahrrad gesessen haben. Außerdem waren sie in Begleitung eines Hundes. Trotz Fahndung konnten die Tatverdächtigen noch nicht gefunden werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise geben können.

Haltern am See:

Auf der Römerstraße haben unbekannte Täter einen schwarzen BMW X3 gestohlen. Der Wagen wurde zuletzt am späten Montagabend, gegen 23.30 Uhr, gesehen. Heute Morgen (7 Uhr) war er verschwunden. Der hochwertige BMW hat ein RE(cklinghäuser Kennzeichen). Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Recklinghausen:

Auf einer Baustelle an der Hochstraße sind unbekannte Täter in einen Container eingebrochen. Die Täter schlugen eine Glasscheibe ein, öffneten das Fenster und nahmen dann aus dem Container zwei Ladegeräte der Marke Hilti und zwei Rucksäcke mit. Der Einbruch muss zwischen Freitagmittag und Montagmorgen passiert sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell