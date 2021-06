Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ausfall der Telefonanlage PI Frankenthal

Frankenthal (ots)

Die Telefonanlage der Polizei Frankenthal ist am Morgen des 20.06.2021 ausgefallen. Betroffen hiervon sind der Notruf, sowie die Amtsleitung. In Notfällen ist die Polizei Frankenthal unter 0152 / 28854172 erreichbar. Es wird nachberichtet, wenn die Anlage wieder in funktioniert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell