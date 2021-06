Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Radfahrer stürzt

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 19.06.2021, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Radfahrer den Ostring in Bobenheim-Roxheim. Der Radfahrer kippte aus unbekannter Ursache ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad und fiel auf den Kopf. Hierbei zog er sich eine leichte Verletzung zu. Der Radfahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille auf. Er wurde in das Krankenhaus verbracht, wo ihm dann auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell