Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrrad aufgefunden - Die Polizei sucht den Eigentümer

Neuss (ots)

Am Dienstag (30.03.) meldete ein Neusser Bürger den Fund eines Fahrrads, das auf dem Gehweg an der Lützowstraße lag. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Herrensportrad der Marke CORONA (Typ Bravo 7) samt schwarzen Packtaschen. Bei dem Rad liegt der Verdacht nahe, dass es entwendet wurde (Foto beigefügt).

Bisherige Ermittlungen der Kripo führten bisher nicht zum rechtmäßigen Besitzer. Daher wendet sich die Polizei jetzt an die Bevölkerung: Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 beim Kommissariat 21 zu melden.

Tipp Ihrer Polizei:

Beugen Sie vor und warten Sie nicht, bis Sie Opfer eines Diebstahls werden. Notieren Sie die Individualnummer / Fahrradrahmennummer im Vorhinein, dann haben Sie sie im Ernstfall schnell griffbereit. Es bietet sich zudem der kostenlose "Fahrradpass" als App für Ihr Smartphone an. Sämtliche für die Identifizierung relevanten Daten können dort problemlos gespeichert und bei einer Anzeigenerstattung direkt an die Polizei, aber darüber hinaus auch an die Versicherung weitergeleitet werden. Natürlich können Sie sich die Nummern auch handschriftlich notieren.

Sie möchten Ihr Rad zusätzlich codieren lassen? Alle Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite Ihrer Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell