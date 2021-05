Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs KN) Karton mit Munition im Restmüll

Radolfzell (ots)

Bei einer Entsorgungsfirma in der Gewerbestraße ist am Montagmorgen ein Karton mit Munition aufgetaucht. In einer etwa zehn Kubikmeter fassenden Restmüllmulde, die frei zugänglich war, fanden Mitarbeiter mehrere Patronen von Militärmunition des Kalibers 7,62x51, die bereits stark korrodiert war. Die Polizei informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst und stellte die Munition sicher. Wer das brisante Material in der Mulde entsorgte und woher es stammt, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell