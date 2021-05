Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Ford kollidiert mit Feuerwehrfahrzeug

Hardt (ots)

Auf rund 20.000 Euro Schaden schätzt die Polizei den Gesamtschaden, der am Montagabend bei einem Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug auf dem Hardt passiert ist. Eine 26-jährige Frau am Steuer eines Ford-SUV fuhr in der Sulgener Straße in Richtung Ortsmitte. Am Einmündungsbereich zur Königsfelder Straße prallte sie gegen einen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr, der auf der bevorrechtigten Schramberger Straße unterwegs war. Sowohl der 54-Jährige am Steuer des Feuerwehrautos, als auch die Unfallverursacherin blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell