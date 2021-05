Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs, KN) Jugendlicher mit Marihuana angetroffen

Radolfzell (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag in der Nähe des Bahnhofs einen Jugendlichen kontrolliert, der während der Überprüfung seiner Personalien plötzlich Reißaus nahm. Der junge Mann rannte über den Bahnsteig und über die Gleise in Richtung Parkplatz Kapuzinerweg, wo er von einem Beamten, der die Verfolgung sofort aufnahm, gestellt werden konnte. Unterwegs entledigte sich der junge Mann einer Bauchtasche, in der sich auch der offensichtliche Grund der überstürzten Flucht befand. Die Beamten der Bundespolizei fanden darin mehrere bereits portionierte Packungen mit Marihuana. Sie überstellten den 17-Jährigen, der bislang der Polizei nicht aufgefallen war, der Polizei Radolfzell, wo das illegale Betäubungsmittel sichergestellt worden ist. Gegen den jungen Mann wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

