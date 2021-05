Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ohne Versicherung auf E-Roller unterwegs (10.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein E-Roller-Fahrer am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Straße "An der Schelmengaß". Ein 20-Jähriger war mit einem E-Roller unterwegs, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Wie sich herausstellte, bestand für das Zweirad tatsächlich auch kein Versicherungsschutz. Der junge Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell