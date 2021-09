Polizei Aachen

POL-AC: Viele Gratulationen im Polizeipräsidium Aachen

Aachen/Düren/Heinsberg/ Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im Aachener Polizeipräsidium wurden gestern (01.09.2021) 200 junge Berufseinsteiger zu Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern und für den Bereich der Verwaltung vier Regierungsinspektoranwärterinnen und- anwärter ernannt. Sie starten nun mit ihrem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 143 fertige Kommissaranwärterinnen und -anwärter erhielten bereits letzte Woche (27.08.2021) nach erfolgreichem Abschluss ihres Bachelor- Studienganges für den gehobenen Polizeivollzugsdienst NRW ihre Ernennungsurkunden. Sie haben nun ihren Dienst im Wach- und Wechseldienst oder in Kriminalkommissariaten bei der nordrhein- westfälischen Polizei angetreten. Polizeipräsident Dirk Weinspach gratulierte allen neuen Kolleginnen und Kollegen: "Das ist im zweiten Jahr die mit Abstand höchste Anzahl seit in Aachen 2008 mit der Ausbildung begonnen wurde. Darüber freue ich mich sehr, denn gerade in diesen Zeiten möchten wir als Polizei präsent und ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger sein." Das Bild darf rechtefrei genutzt werden. (pw)

