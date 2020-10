Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: BMW in der Anton-Reuter-Straße zerkratzt

Koblenz (ots)

Der Fahrer eines schwarzen BMW hatte seinen Pkw am Freitag, 16.10.2020, in der Zeit zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, ordnungsgemäß vor dem Anwesen Anton-Reuter-Straße 19 in Koblenz abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass an diesem die rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer: 0261-1032911 entgegen.

