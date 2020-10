Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Scheibe an Pkw eingeworfen

Koblenz (ots)

An einem blauen Opel-Corsa, der auf dem P+R Parkplatz unter der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz geparkt war, wurde in der Nacht zum Sonntag, 18.10.2020, die Scheibe der Fahrertür mit einem dicken Kieselstein eingeworfen. Soweit bislang bekannt, wurde aus dem Fahrzeug nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

