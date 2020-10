Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an Pkw

Koblenz (ots)

In der Zeit vom 15.10. bis 16.10.20 wurde ein im Brenderweg in Koblenz abgestellter Daimler Benz durch bislang unbekannte Täter offenbar mutwillig im vorderen Bereich beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter 0261- 103-0 in Verbindung zu setzen.

