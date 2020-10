Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mann entblößte sich

Meppen (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich ein bislang unbekannter Mann einer 47-Jährigen nackt gezeigt. Die Frau ging gegen 8.20 Uhr auf der Straße Zum Bergham in Meppen spazieren. In Höhe einer dortigen Einfahrt entblößte sich der Unbekannte. Zuvor war er lediglich mit einem weißen Handtuch bedeckt. Der Mann wird als circa 50 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er hatte kurzes hellbraune Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell