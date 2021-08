Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Heckenbrand vorsätzlich gelegt

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es an der Gutshofstraße zum Brand einer Hecke gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Untenende konnte die Flammen schnell ablöschen. Der entstandene Sachschaden ist gering. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

