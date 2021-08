Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Hochwertige Kameraausrüstung im Zug gestohlen

Karlsruhe (ots)

Montagnachmittag (16. August) meldete sich ein 56-jähriger Mann auf der Dienststelle der Bundespolizei. Er gab an, dass ihm auf der Fahrt vom Frankfurter Fernbahnhof nach Karlsruher seine Kameraausrüstung im Wert von 13.000 Euro gestohlen wurde.

Nach seinem Einstieg am Frankfurter Fernbahnhof, legte der Mann eine Tasche samt Kameraausrüstung in die Gepäckablage. Beim Ausstieg in Karlsruhe bemerkte er, dass die Tasche fehlte. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gab es nicht.

Reisende in Zügen sollten ihr Gepäck stets im Blick behalten. Gerade die kurzen Aufenthalte an Bahnhöfen werden von Taschen- und Gepäckdieben genutzt. Die wenigen Minuten reichen ihnen, um kleine Taschen oder auch große Koffer zu entwenden. Fährt der Zug dann kurze Zeit später weiter, haben ihn die Diebe längst verlassen. Geschädigte merken oft erst am Zielbahnhof, dass ihr Gepäck nicht mehr da ist.

Informationen dazu, wie man sich vor Diebstählen schützen kann, gibt es unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu

