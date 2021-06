Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten durch Zeugen geklärt; Unfallfluchten in Schweinsberg und Sichertshausen - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel/Marburg - Unfallfluchten durch Zeugen geklärt

Dank aufmerksamer und handelnder Zeugen bleiben zwei Autobesitzer jetzt nicht auf ihrem Schaden sitzen und zwei Autofahrer müssen sich demnächst wegen der Verkehrsunfallfluchten verantworten Da war am Montag, 07. Juni, zwischen 12.15 und 12.20 Uhr zunächst der Vorfall auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Marburger Straße. Da machte sich der Einkaufswagen einer Kundin selbstständig, und sie konnte den Einschlag in ein geparktes Auto nicht mehr verhindern. Die Kollision war nach der Zeugenaussage deutlich hörbar. Trotzdem ignorierte die Verursacherin das Geschehen. Sie setzte ihren Weg unmittelbar fort und verließ den Parkplatz ohne weiteren Aufenthalt, ohne die Polizei anzurufen und auch ohne eine Nachricht am beschädigten VW Touran zu hinterlassen. Der Schaden am Touran geht bis auf die Grundierung. Die Reparatur dürfte mehrere Hundert Euro kosten. Dank des Zeugen, der sich die Autonummer merkte und die Fahrerin gut beschrieb, war der Rest der Ermittlungen für die Polizei nur noch Routine. Der 34 Jahre alte Besitzer eines schwarzen Skoda Kombi darf sich gleich bei zwei Zeugen dafür bedanken. Sie beobachteten und meldeten den Unfall sofort nach der Flucht durch den Verursacher der Polizei. Der 70 Jahre alte Mann hatte am Montag, 07. Juni, um kurz vor 20 Uhr, auf dem Parkplatz an der Mensa am Erlenring vorwärts eingeparkt und dabei den seitlich nebenstehenden Skoda gestreift. Der Mann stellte dann sein Auto ab und ging zu Fuß davon. Möglicherweise hatte er die Kollision, die beim Skoda zu Schäden am hinteren linken Kotflügel sowie an der Felge des dortigen Hinterrades führten, nicht bemerkt.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Schweinsberg - Blaues Auto angefahren

Der blaue Citroen Saxo parkte ordnungsgemäß am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Weidenhausen 24. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug den Pkw hinten links. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Am blauen Auto sicherte die Polizei schwarze Fremdfarbe, was darauf schließen lässt, dass auch das verursachende Fahrzeug nicht unbeschädigt blieb. Die Verkehrsunfallflucht war vor Montag, 07. Juni, 22.35 Uhr. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Fronhausen Sichertshausen - Unfallflucht in der Hauptstraße

Am Montag, 07. Juni, kam es vor dem Anwesen Hauptstraße 2b zwischen 10 und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem grauen Hyundai entstand auf der Fahrerseite am Spiegel, am Vorderrad, und an Kotflügel und Stoßstange ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer*in ergaben sich bislang nicht. Die Spuren am Hyundai deuten auf ein Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand hin. Vielleicht war die Situation ja hervorgerufen durch einen Begegnungsverkehr am Unfallort. Wer kann sich an eine solche Situation erinnern und entsprechende Hinweise geben? Wer hat den Unfall eventuell gesehen? Wo steht ein Auto mit einem mutmaßlichen "Streifschaden" auf der Beifahrerseite?

Martin Ahlich

