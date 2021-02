Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Von der Fahrbahn abgekommen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Eine 29-Jährige steht im Verdacht, am Samstagabend, auf ihrer Fahrt von Ottersdorf in Richtung Wilhelm-Busch-Straße, beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben und in der Folge mit dem Mast einer Ampel kollidiert zu sein. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine mögliche Alkoholisierung der jungen Frau hierbei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Nachdem ihr BMW im dortigen Matsch festgefahren warm, entfernte sich die Verdächtige mutmaßlich zu Fuß von der Unfallstelle. Verständigte Helfer der Frau sollen im Anschluss versucht haben, den Wagen aus dem Matsch zu befördern, was ihnen jedoch nicht gelang. Einer Zeugin war das festgefahrene und verlassene Auto am Sonntagmorgen im Graben neben der Fahrbahn stehend aufgefallen und verständigte die Polizei. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro, der Sachschaden an der Lichtzeichenanlage beziffert sich auf etwa 2.500 Euro. Der Unfall soll sich zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr zugetragen haben. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell